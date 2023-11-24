13:30 (мск), источник: Om1.ru
Хоценко и Турчак посетили омские школы, в которых осуществляется капитальный ремонт
Первый заместитель председателя Совета Федерации России прибыл в Омскую область.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Омск приехал первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Вместе с губернатором Виталием Хоценко он посетил Троицкую среднюю школу и гимназию в Омске, которые участвуют в президентской программе модернизации системы образования.
На ремонт Троицкой средней школы было выделено более 165 млн рублей. Работы будут проходить в два этапа в 2024—2025 годах. Сначала отремонтируют среднюю школу, где сегодня побывали Хоценко и Турчак. Затем будет обновлено здание начальной школы.
Также они посетили омскую гимназию № 75, в которой ремонт почти завершён. На объекте заменили перекрытия кровли, установили скатную крышу, утеплили фасад, заменили инженерные сети, старое оборудование и все коммуникации. Виталий Хоценко и Андрей Турчак застали монтаж оборудования и инвентаря.
Всего в 2024−25 годах по федеральной программе модернизации школьных систем образования отремонтируют 19 школ. 15 из них находятся в Омске, ещё 4 — в районах области.