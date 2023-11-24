15:49 (мск), источник: СуперОмск
Виталий Хоценко возглавил отделение «Единой России» в Омской области
В пятницу, 24 ноября 2023 года, в Омске состоялась XXXI партийная конференция «Единой России».
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В мероприятии принял участие секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Он включил кандидатуру губернатора Виталия Хоценко в бюллетень для голосования за секретаря омского областного отделения ЕР.
В XXXI партийной конференции принимали участие 117 партийных делегатов. По итогам голосования и подсчета бюллетеней абсолютным большинством — 115 голосов — секретарем регионального отделения «Единой России» выбран Виталий Хоценко.
Руководитель области поблагодарил за оказанное доверие.
«Спасибо за поддержку. Постараюсь оправдать высокое доверие однопартийцев, жителей и не подвести Президента нашей страны. Впереди у нас много работы — сложной и интересной, большой и важной. Хотелось бы, чтобы мы вели ее вместе и дальше двигались вперед, чтобы наша область и страна становились лучше», — заявил Виталий Хоценко.
Добавим, что одним из ключевых направлений работы партии остается помощь новым регионам, военнослужащим и их семьям. Омское отделение ЕР активно участвует в этой работе. Андрей Турчак поблагодарил омские предприятия и жителей за активную помощь фронту и поддержку гуманитарной миссии «Единой России».
Как отметил секретарь Генсовета ЕР, именно омские медики положили начало гуманитарной медицинской миссии России, которая начиналась с Донецкой и Луганской Народных Республик, а затем продолжилась на территории Запорожской и Херсонской областей. Андрей Турчак подчеркнул, что это действительно нужная, высокотехнологичная медицинская помощь бойцам и мирному населению.