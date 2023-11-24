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Спецоперация на Украине
14:14 (мск), источник: МК.RU Крым

WP: Россия предложила Китаю построить секретный тоннель в Крым

Западные издания сообщают о секретном проекте российских и китайских бизнесменов, который предполагает строительство подземного тоннеля в Крым.

Источник: МК.RU Крым

Тоннель под Керченским проливом, который бы связал материковую Россию с Крымом и был недоступен для атак со стороны Украины может обсуждаться с правительством двух стран, пишет The Washington Post. При этом издание ссылается на данные украинских спецслужб.

Журналисты отмечают, что на строительство такого тоннеля необходимо несколько лет, поскольку данный процесс не будет быстрым из-за существующего Крымского моста. Но если тоннель появится, то о безопасности Крымского моста можно будет не переживать, утверждает издание.

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