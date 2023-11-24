15:44 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
ЦИК определил, как будут голосовать проживающие за границей белорусы
ЦИК назвал формат голосования для постоянно проживающих за границей белорусов.
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Стало известно, как смогут участвовать в выборах депутатов Палаты представителей в феврале 2024-го граждане Беларуси, которые постоянно проживают за границей. Об этом глава Центризбиркома Игорь Карпенко рассказал БелТА.
В частности, Карпенко напомнил о том, что в Беларуси принято решение более не образовывать участки для голосования за границей. Это, как он пояснил, связано с «отрицательным опытом проведения избирательных кампаний», в том числе из-за неблагоприятной эпидситуации, отсутствия необходимых условий для безопасности работников загранучреждений и граждан, а также сокращения числа работников дипслужб.
При этом председатель ЦИК пояснил, что для белорусов, живущих не в стране, предложат другой формат голосования. В частности, МИД и Мингорисполком проработали вопрос участия в выборах депутатов Палаты представителей белорусов, постоянно проживающих за границей.
— Такие граждане смогут проголосовать на одном из участков, расположенных в Минске, — заявил Карпенко.
Утонив, что позднее для этого будет принято отдельное постановление ЦИК.