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15:44 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

ЦИК определил, как будут голосовать проживающие за границей белорусы

ЦИК назвал формат голосования для постоянно проживающих за границей белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, как смогут участвовать в выборах депутатов Палаты представителей в феврале 2024-го граждане Беларуси, которые постоянно проживают за границей. Об этом глава Центризбиркома Игорь Карпенко рассказал БелТА.

В частности, Карпенко напомнил о том, что в Беларуси принято решение более не образовывать участки для голосования за границей. Это, как он пояснил, связано с «отрицательным опытом проведения избирательных кампаний», в том числе из-за неблагоприятной эпидситуации, отсутствия необходимых условий для безопасности работников загранучреждений и граждан, а также сокращения числа работников дипслужб.

При этом председатель ЦИК пояснил, что для белорусов, живущих не в стране, предложат другой формат голосования. В частности, МИД и Мингорисполком проработали вопрос участия в выборах депутатов Палаты представителей белорусов, постоянно проживающих за границей.

— Такие граждане смогут проголосовать на одном из участков, расположенных в Минске, — заявил Карпенко.

Утонив, что позднее для этого будет принято отдельное постановление ЦИК.

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