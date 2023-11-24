15:39 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону
Президент РФ наградил восемь врачей из Ростовской области
Соответствующий Указ подписан 23 ноября.
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Президент РФ Владимир Путин наградил восемь врачей и одного управленца из Ростовской области. Соответствующий Указ о присвоении почётных званий и вручении медалей подписан 23 ноября.
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен зам гендиректора ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Алексей Исаев.
Семь докторов Южного окружного медицинского центра ФМБА России получили звание заслуженного врача РФ. Это Александр Аношин, Максим Буриков, Александр Жолковский, Вадим Перепечай, Сергей Плескачёв (главный врач), Лариса Тимофеева и Сергей Чесников.
Медалью Луки Крымского награждён Максим Плетнёв из Ростовского государственного медицинского университета.