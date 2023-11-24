16:13 (мск), источник: Ведомости
Что заявил Путин о значимости ИИ для человечества
Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
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Начиная выступление, президент отметил расширение использования технологий ИИ в отраслях экономики и социальной сферы России. «Приведу конкретный пример из сферы ТЭКа: компания “Газпромнефть”, применяя технологии искусственного интеллекта, смогла значительно сократить затраты на обустройство скважин, решает сложные задачи безопасной логистики по “Северному морскому пути”», — сказал президент.
Кроме того, президент отметил рост инвестиций в высокотехнологичный бизнес в области ИИ. Путин уточнил, что важным является и «растущее доверие людей к новой сквозной универсальной и, по сути, революционной технологии».
«Человечество начинает новую главу своего существования — это, на мой взгляд, совершенно очевидная вещь», — отметил глава государства.