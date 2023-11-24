16:33 (мск), источник: Фонтанка
Мурманск избавляется от беженцев у финской границы. Иностранцев отвезут к границе и в Петербург
Власти Мурманска отвезут беженцев к финской границе и в Петербург.
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58 человек успели пересечь границу с Финляндией через КПП «Салла» до его закрытия. Еще 55 иностранцев повезут к теперь единственному открытому пункту пропуска «Лотта» в Кольском районе. Об этом заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в телеграм-канале 24 ноября.
Кроме того, для почти 200 иностранцев организовали автобусы до Петербурга как до «ближайшего крупного транспортного центра», так как они решили остаться в России.
. «У них есть все соответствующие документы и разрешения на нахождение в нашей стране».
Глава региона заявил, что таким образом ситуация на КПП «Салла» полностью урегулирована. Обстановка на МАПП «Лотта» находится под контролем, правоохранители приняли все необходимые меры.
Напомним, 22 ноября власти Финляндии решили закрыть все пропускные пункты на границе с Россией, кроме самого северного — «Райа-Йоосеппи» — «Лотта».
При этом на самом ближайшем пункте пропуска «Салла», который еще оставался открытым, к 23 ноября скопилось почти 400 беженцев, желающих выехать в Финляндию, говорил губернатор Мурманской области в интервью «Фонтанке». Из-за кризисной ситуации в регионе ввели режим повышенной готовности, а на въездах в область поставили дополнительные КПП.