16:48 (мск), источник: Комсомольская правда
Под Волгоградом главу села заставили уйти в отставку из-за утраты доверия
Суд уволил главу села за коррупцию.
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В Волгоградской области вступило в силу решение суда о прекращении полномочий главы Горбатовского сельского поселения Геннадия Горбатова. Чиновник из Серафимовичского района утратил доверие из-за коррупции.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, в марте и октябре 2022 года глава села заключил два контракта со своим сыном на выполнение очистки труб гидротехнических сооружений. Общая сумма работ составила 300 тысяч рублей. При этом Геннадий Горбатов пренебрег мерами по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Районная прокуратура направила в сельский совет представление об устранении нарушений. Однако полномочия главы Горбатовского сельского поселения прекращены не были, в отставку чиновника не отправили.
Прокуратура, не согласившись с решением депутатов, направила иск в суд, который был удовлетворен в полном объеме. Геннадий Горбатов в отставку не собирался, потому оспорил решение. Однако Волгоградский областной суд не нашел оснований для отмены постановления.
Решение суда вступило в силу. Геннадий Горбатов в связи с утратой доверия из-за коррупции был уволен с должности главы села.