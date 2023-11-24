Россия ответит на присоединение Молдавии к европейским санкциям, заявил МИД

«Расцениваем это как очередной враждебный шаг руководства Молдавии, целиком встроившегося в антироссийскую кампанию “коллективного Запада”. Его цель — полное разрушение российско-молдавских отношений, которые по вине официального Кишинева уже находятся в весьма плачевном состоянии», — говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на сайте российского МИД.
Она подчеркнула, что подобный курс Кишинева не отвечает интересам жителей страны, которые в подавляющем большинстве дружественно относятся к России и заинтересованы в сотрудничестве с РФ.
«Решение молдавской стороны не останется без ответа. О принятых мерах будет сообщено дополнительно», — подчеркнула Захарова.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.