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17:48 (мск), источник: "Российская газета"

Развожаев: Генплан Севастополя не будут выносить на публичные слушания

Новый генплан Севастополя перед утверждением не будет проходить через публичные слушания. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев во время рассмотрения документа на заседании Градостроительного совета города.

Источник: Правительство Севастополя

— Нормативы нам позволяют не проводить публичные слушания, потому что одни слушания в рамках работы над генпланом уже проходили, а у нас продолжается контракт. Требования регионального законодательства не нарушаются, — сказал Развожаев.

Также, по его словам, в городе нельзя проводить масштабные мероприятия из-за режима среднего уровня реагирования.

Вместо публичных слушаний будут проведены общественные обсуждения, которые не включают очных собраний, но жители города смогут подать замечания через интернет или в письменном виде в местах экспозиции материалов.

Разработка генплана Севастополя началась в 2015 году. В 2017 году первый проект генплана был представлен на публичных слушаниях, во время которых жители подали более 11 тысяч замечаний, горожане выступили против изменений функциональных зон существующей застройки. Документ в итоге был отправлен на доработку, которая продлилась более шести лет.

Разработчиком документа выступил ГАУ «Институт Генплана Москвы». По оценке авторов проекта, население Севастополя за следующие 20 лет вырастет с 560 до 800 тысяч человек. Для решения транспортных проблем потребуется построить тоннель под Севастопольской бухтой и запустить скоростной общественный транспорт.

Развожаев сообщил, что в ближайшее время внесением небольших правок в проект генплана займется рабочая группа, которая проведет консультации с экспертами, депутатами, представителями муниципалитетов.

С 15 декабря начнутся общественные обсуждения. Графические материалы генплана будут выставлены в муниципалитетах и опубликованы в интернете. Итоги обсуждений подведут в конце января.

Затем проект генплана согласуют с федеральными органами власти и внесут в Заксобрание Севастополя, чтобы региональный парламент утвердил его до конца весенней сессии 2024 года.

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