Развожаев: Генплан Севастополя не будут выносить на публичные слушания

— Нормативы нам позволяют не проводить публичные слушания, потому что одни слушания в рамках работы над генпланом уже проходили, а у нас продолжается контракт. Требования регионального законодательства не нарушаются, — сказал Развожаев.
Также, по его словам, в городе нельзя проводить масштабные мероприятия из-за режима среднего уровня реагирования.
Вместо публичных слушаний будут проведены общественные обсуждения, которые не включают очных собраний, но жители города смогут подать замечания через интернет или в письменном виде в местах экспозиции материалов.
Разработка генплана Севастополя началась в 2015 году. В 2017 году первый проект генплана был представлен на публичных слушаниях, во время которых жители подали более 11 тысяч замечаний, горожане выступили против изменений функциональных зон существующей застройки. Документ в итоге был отправлен на доработку, которая продлилась более шести лет.
Разработчиком документа выступил ГАУ «Институт Генплана Москвы». По оценке авторов проекта, население Севастополя за следующие 20 лет вырастет с 560 до 800 тысяч человек. Для решения транспортных проблем потребуется построить тоннель под Севастопольской бухтой и запустить скоростной общественный транспорт.
Развожаев сообщил, что в ближайшее время внесением небольших правок в проект генплана займется рабочая группа, которая проведет консультации с экспертами, депутатами, представителями муниципалитетов.
С 15 декабря начнутся общественные обсуждения. Графические материалы генплана будут выставлены в муниципалитетах и опубликованы в интернете. Итоги обсуждений подведут в конце января.
Затем проект генплана согласуют с федеральными органами власти и внесут в Заксобрание Севастополя, чтобы региональный парламент утвердил его до конца весенней сессии 2024 года.