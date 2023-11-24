Правительство утвердило увеличение верхней границы призывного возраста до 30 лет

В августе президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым верхняя граница призывного возраста будет увеличена до 30 лет. В первоначальной версии законопроекта предлагалось поэтапное повышение как нижней, так и верхней границы — до 21 и 30 лет соответственно.
Ко второму чтению были внесены поправки, в соответствии с которыми нижнюю границу призывного возраста было решено не повышать. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил это тем, что «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет».
Кроме того, при рассмотрении в Госдуме в проект были внесены дополнительные поправки. В частности, принятым законом закрепляется право Минобороны заключать краткосрочные контракты — на один год и меньше — с призывниками и резервистами на службу в период действия чрезвычайной ситуации или для участия в военных операциях за пределами России, в том числе для пресечения международной террористической деятельности. В законе уточняется, что контракт со срочниками может быть заключен не ранее чем за месяц до окончания службы по призыву.
Проект закона о повышении призывного возраста был внесен в Госдуму 13 марта 2023 г. Депутаты одобрили закон во втором и третьем чтениях 25 июля, 28 июля Совет Федерации утвердил его. От голосования воздержался только один сенатор — глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.