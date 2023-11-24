Главное
Главные новости недели
21:27 (мск), источник: Ведомости

Правительство утвердило увеличение верхней границы призывного возраста до 30 лет

Правительство России утвердило увеличение верхней границы призывного возраста до 30 лет, сообщил ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление кабмина. Призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте до 30 лет с января 2024 г.

Источник: РИА "Новости"

В августе президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым верхняя граница призывного возраста будет увеличена до 30 лет. В первоначальной версии законопроекта предлагалось поэтапное повышение как нижней, так и верхней границы — до 21 и 30 лет соответственно.

Ко второму чтению были внесены поправки, в соответствии с которыми нижнюю границу призывного возраста было решено не повышать. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил это тем, что «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет».

Кроме того, при рассмотрении в Госдуме в проект были внесены дополнительные поправки. В частности, принятым законом закрепляется право Минобороны заключать краткосрочные контракты — на один год и меньше — с призывниками и резервистами на службу в период действия чрезвычайной ситуации или для участия в военных операциях за пределами России, в том числе для пресечения международной террористической деятельности. В законе уточняется, что контракт со срочниками может быть заключен не ранее чем за месяц до окончания службы по призыву.

Проект закона о повышении призывного возраста был внесен в Госдуму 13 марта 2023 г. Депутаты одобрили закон во втором и третьем чтениях 25 июля, 28 июля Совет Федерации утвердил его. От голосования воздержался только один сенатор — глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Евгений Водолазкин рассказал о работе с Кустурицей над фильмом «Лавр»
Полиция пришла с проверкой на склад Wildberries в Электростали
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта