Оппозиция в Молдавии осудила давление властей на протестующих фермеров

В четверг группа протестующих фермеров направила молдавскому премьеру Дорину Речану свои требования. Не дождавшись ответа, манифестанты направились с техникой в центр Кишинева. В действия манифестантов вмешалась полиция, потребовав освободить проезжую часть. Между фермерами и полицией началась потасовка, протестующих оттеснили. Нескольким колоннам все же удалось заехать в город, они оставили технику на ночь на центральной площади Кишинева, чтобы продолжить протест в пятницу. Глава генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну заявил, что полиция завела уголовное дело против ряда протестующих из-за призывов портить государственное имущество.
«Партия “Возрождение” осуждает действия властей, направленные на подавление наших фермеров… Волну фермерских протестов против ввоза зерна из Украины можно было предвидеть. Однако премьер-министр проигнорировал все обращения», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале политсилы.
В партии «Возрождение» уверены, что курс Молдавии в ЕС не принесет ожидаемых плодов, особенно для фермеров — вступление в ЕС потребует серьезных инвестиций и перестройки инфраструктуры, чего экономика республики не может себе позволить.
«Мы убеждены, что будущее Молдовы лежит в сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом, который предоставит больше возможностей для развития нашего агросектора и экономики», — пояснили в сообщении.
Протестующие требуют от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые. В ассоциации отметили, что в акции протеста задействованы 200 единиц сельхозтехники.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы «коридор солидарности». В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам.
Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.