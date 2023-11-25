09:47 (мск), источник: РБК
Пашинян заявил о поддержке территориальной целостности Грузии
Армения поддерживает территориальную целостность Грузии, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Его слова приводит Armenpress.
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«Мы полностью и однозначно поддерживаем единство, суверенитет, территориальную целостность, независимость и демократию Грузии», — ответил он на вопрос, готов ли Ереван признать Абхазию и Южную Осетию «оккупированными территориями».
Премьер-министр добавил, что голосование Армении в ООН по вопросу этих территорий до Бархатной революции 2019 года (когда к власти пришел Пашинян и его сторонники) и после показало «очень видимое и определенное различие». По его словам, представители Грузии «выразили свое удовлетворение» по этому поводу.
Как отмечает Sputnik Armenia, с 2008 года Грузия ежегодно инициирует в ООН резолюции «О положении вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии». До 2019 года Армения голосовала против, а после — стала воздерживаться от голосования.
В августе 2008 года, после вторжения грузинских войск в Южную Осетию, Россия провела военную операцию «по принуждению Грузии к миру». По итогам конфликта Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия считает эти территории своими регионами, большинство стран мира не признали независимость республик.