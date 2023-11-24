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23:01 (мск), источник: РБК

Арахамия рассказал об отказе Украины от мира на одном условии России

Россия в 2022 году предлагала Киеву закончить боевые действия, но при одном главном условии — нейтралитете Украины и невступлении в НАТО. Украина от этого отказалась.

Источник: РИА "Новости"

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в интервью телеканалу «1+1» рассказал об обстоятельствах переговоров России и Украины в 2022 году. По его словам, основным требованием российской стороны был нейтралитет Киева.

Арахамия в 2022 году был участником украинской делегации на переговорах с Россией. Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля 2022 года в Белоруссии, второй — в конце марта в Стамбуле.

«На мой взгляд, они действительно до последнего полагали, что смогут додавить нас, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было главное для них: они были готовы закончить войну, если мы примем нейтралитет, как Финляндия когда-то. И дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО… Фактически, ключевой пункт был этот», — рассказал он.

Отвечая на вопрос, почему Киев отказался согласиться на условия России, Арахамия ответил, что на это решение в том числе повлиял премьер Британии. «Больше того, когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И “давайте будем просто воевать”», — рассказал он.

Были и другие причины отказа от нейтралитета. «Чтобы согласиться на этот пункт, нужно было изменить Конституцию. Наш путь в НАТО зафиксирован в Конституции. Во-вторых, нет и не было доверия к россиянам в том, что они это выполнят. Это можно было сделать только при наличии гарантий безопасности», — говорит Арахамия.

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