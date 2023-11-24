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23:24 (мск), источник: © РИА Новости

В Чехии налоги украинских беженцев превысили размеры их пособий

ПРАГА, 24 ноя — РИА Новости. В Чехии в настоящее время находится около 360 тысяч беженцев из Украины, из них 122 тысячи нашли себе работу, выплачиваемые ими налоги превышают размеры пособий, которые получают все украинские беженцы, сообщил в пятницу журналистам глава минтруда Чехии Мариан Юречка после переговоров с депутатом германского парламента от ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз Германии/Христианско-социальный союз в Баварии) Зеппом Мюллером.

Источник: © РИА Новости

«В настоящее время в Чехии находится около 360 тысяч украинских беженцев, получивших защитные визы. Из числа взрослых украинцев, то есть людей в возрасте от 18 до 65 лет, около 60%, а именно 122 тысячи человек, имеют работу. В этом году сумма, которую украинцы заплатят в виде налогов, будет больше, чем сумма, которую государство потратит на их поддержку», — сказал министр.

По словам Юречки, в Чехии на душу населения приходится наибольшее из всех стран количество беженцев из Украины. «У нас очень хорошо налажен процесс адаптации и интеграции, а также участия в рынке труда. Мы корректируем правила таким образом, чтобы украинские беженцы могли как можно скорее трудоустроиться», — отметил Юречка.

В свою очередь Мюллер сообщил, что Германии необходимо перенять чешский опыт в этой сфере. «В Германии работают всего лишь 9% беженцев. Чехия может стать в этом смысле примером для Европы», — сказал депутат Бундестага.

Юречка также отметил, что интеграции беженцев на рынке труда в Чехии в значительной степени способствует самый низкий в Евросоюзе уровень безработицы при высоком спросе на рабочую силу. Совместно с некоммерческими организациями минтруда широко распространяет на украинском языке информацию, например, о свободном доступе к работе без спецразрешений, о минимальной зарплате или уровне заработка в определенных профессиях.

Юречка сообщил журналистам, они с Мюллером также обсудили меры по борьбе с нелегальной миграцией, процедуры предоставления убежища беженцам еще до их прибытия на территорию ЕС и ускорение процесса высылки тех людей, которым отказано в праве пребывания в европейских странах.

Кроме того, на переговорах обсуждались меры по борьбе с антисемитизмом, формирование бюджетов и управление долгами. Юречка, который является лидером входящих в состав правящей коалиции Христианских демократов, отметил, что представители ХДС/ХСС являются для его движения ключевым партнером и союзником в Германии.

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