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Спецоперация на Украине
14:30 (мск), источник: © РИА Новости

MWM: РФ нарастила производство ракет для ОТРК «Искандер-М»

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Россия развернула невиданное в мировом масштабе производство ракет для ОТРК «Искандер-М», это дает стране возможность применять его массированно на Украине, пишет американский журнал Military Watch Magazine.

Источник: РИА "Новости"

«“Искандер-М” относится к важному классу вооружений, по которому Россия обладает огромным превосходством в производственных мощностях над Западом и Восточной Азией», — считают журналисты.

Авторы статьи обратили внимание, что после начала СВО производство ракет для комплекса выросло в несколько раз. Это позволяет российской армии массово использовать «Искандер» без оглядки на расход боеприпасов, считает в MWM.

В журнале отметили, что масштабы производства ракетного комплекса позволяют российской промышленности не только восполнять расход боеприпасов в зоне спецоперации, но и активно поставлять «Искандеры» за рубеж.

«Его (комплекса “Искандер-М”. — Прим. ред.) ракеты представляют собой особый вызов для вражеской обороны не только из-за возможности нести специальные проникающие боеголовки, <..>, но и из-за способности к сложным маневрам, из-за которых их крайне сложно перехватить», — рассказали в издании.

Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация увеличила объем производства по всем видам военной продукции, которая массово применяется в зоне спецоперации. Речь идет о ствольной и реактивной артиллерии, бронетехнике, транспортных вертолетах и боевой авиации, тяжелых огнеметных системах, стрелковом оружии, всех видах боеприпасов, БПМ-3, БТР-МДМ, танках Т-90М «Прорыв», ракетных комплексах «Искандер», гиперзвуковых ракетных комплексах «Кинжал», вертолетах Ка-52, Ми-28, самолетах Су-57 и Су-35, а также беспилотниках «Ланцет».

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