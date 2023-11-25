Премьер-министр Японии покинул резиденцию по необъяснимым причинам

«В качестве временной меры мы попросили премьер-министра переночевать в гостинице. Двадцать четвертого ноября, в течение суток, он вернется в резиденцию», — уточнил Мория.
Вечером в четверг Кисида вечером провел в своей резиденции совещание по проекту дополнительного бюджета, который обсуждается сейчас в парламенте. Затем глава правительства присутствовал на церемонии в императорском дворце. Он вернулся в резиденцию около 20 часов, но уже через час вышел оттуда и провел ночь в гостинице поблизости. Его окружение пояснило, что причина — в неисправности оборудования, но отказалось уточнить подробности.
«Мы воздержимся от комментариев по соображениям безопасности», — добавил Мория.
С 2005 года резиденция премьер-министра находится в бывшем здании канцелярии премьера, построенном в 1929 году.