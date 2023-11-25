Главное
Спецоперация на Украине
04:31 (мск), источник: © РИА Новости

Премьер-министр Японии покинул резиденцию по необъяснимым причинам

ТОКИО, 25 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида по необъяснимым причинам провел ночь с четверга на пятницу не в своей резиденции, а в гостинице, передает агентство Киодо со ссылкой на заместителя генерального секретаря правительства Хироси Мория.

Источник: РИА "Новости"

«В качестве временной меры мы попросили премьер-министра переночевать в гостинице. Двадцать четвертого ноября, в течение суток, он вернется в резиденцию», — уточнил Мория.

Вечером в четверг Кисида вечером провел в своей резиденции совещание по проекту дополнительного бюджета, который обсуждается сейчас в парламенте. Затем глава правительства присутствовал на церемонии в императорском дворце. Он вернулся в резиденцию около 20 часов, но уже через час вышел оттуда и провел ночь в гостинице поблизости. Его окружение пояснило, что причина — в неисправности оборудования, но отказалось уточнить подробности.

«Мы воздержимся от комментариев по соображениям безопасности», — добавил Мория.

С 2005 года резиденция премьер-министра находится в бывшем здании канцелярии премьера, построенном в 1929 году.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Избранный президент Аргентины обратился к Зеленскому с предложением
Европа готовится к ликвидации
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта