07:18 (мск), источник: AmurMedia.ru
Правительство утвердило порядок повышения призывного возраста
Согласно утвержденным правилам, призывать будут мужчин до 30 лет.
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Кабмин утвердил новые изменения в воинском учете, согласно которым верхняя планка призыва повышается с 27 до 30 лет.
В августе глава РФ Владимир Путин подписал закон о повышении планки призывного возраста с 27 до 30 лет. Сначала планировали повысить и нижнюю планку с 18 до 21 года, но глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что к ним пришло «огромное количество обращений» с просьбой не повышать минимальный возраст призыва.
В следующем году призывной возраст повысят до 28 лет — повышение будет поэтапным.
Правительство внесло изменения в Положение о призыве на военную службу граждан РФ, Положение о воинском учете и Положение о военно-врачебной экспертизе, пишет ТАСС (16+).