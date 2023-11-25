Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Маргариту Александрович с юбилеем

«Благодаря неповторимому женскому обаянию, уникальному таланту и преданности национальному искусству Вы обрели любовь многочисленных поклонников, — говорится в поздравлении. — За годы плодотворной деятельности на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра Вами создана целая галерея запоминающихся образов, которые оставили яркий след в сердцах зрителей».
Глава государства выразил уверенность в том, что народная артистка и в дальнейшем будет работать так же вдохновенно, наполняя сокровищницу белорусской культуры.
Александр Лукашенко пожелал Маргарите Александрович крепкого здоровья, новых творческих достижений, счастья и благополучия.