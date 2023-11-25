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09:55 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Маргариту Александрович с юбилеем

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Маргариту Александрович с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP 2023

«Благодаря неповторимому женскому обаянию, уникальному таланту и преданности национальному искусству Вы обрели любовь многочисленных поклонников, — говорится в поздравлении. — За годы плодотворной деятельности на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра Вами создана целая галерея запоминающихся образов, которые оставили яркий след в сердцах зрителей».

Глава государства выразил уверенность в том, что народная артистка и в дальнейшем будет работать так же вдохновенно, наполняя сокровищницу белорусской культуры.

Александр Лукашенко пожелал Маргарите Александрович крепкого здоровья, новых творческих достижений, счастья и благополучия.

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