В Финляндии заявили об отсутствии прогресса в переговорах с Россией

Переговоры с Россией не помогли разрешить ситуацию с наплывом просителей убежища, заявила Пограничная служба Финляндии, сообщает Yle.
«Переговоры, однако, не привели к решению, позволяющему стабилизировать ситуацию или положить конец [прибытию просителей убежища без надлежащих документов]», — говорится в заявлении ведомства.
Российская сторона настаивает на соблюдении своего законодательства: у нее «нет возможности препятствовать приезду граждан третьих стран к финской границе», приводит позицию Москвы в своем заявлении финская погранслужба.
На границе России и Финляндии с 25 ноября остался открытым только один пункт пропуска — «Райя-Йоосеппи» (с российской стороны «Лотта» в Мурманской области). Посол Антти Хелантеря накануне посетил МИД России и сообщил о решении Хельсинки закрыть семь пограничных пунктов. При этом он отметил, что финская сторона «готова продолжать сотрудничество с российской пограничной службой в соответствии с имеющимися государственными соглашениями».
С 18 ноября на российско-финской границе закрылись четыре КПП: «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Нииралаа» (расположены на границе с Ленинградской областью и Карелией). С 25 ноября перестали работать еще три: «Келлоселькя», «Куусамо» и «Вартиус» (находятся на границе с Карелией и Мурманской областью). КПП будут закрыты как минимум до 23 декабря.
Финские власти объяснили закрытие погранпунктов наплывом мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые едут в страну через российскую территорию, чтобы просить там убежища. В Хельсинки считают, что российская сторона помогает мигрантам из третьих стран, несмотря на то что у многих из них нет документов для прохода через финскую границу.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис накануне сообщил, что до закрытия КПП «Салла» через него успели пересечь границу 58 иностранцев, еще 55 перевезут к остающемуся отрытым «Райя-Йоосеппи» («Лотта»). Почти 200 иностранных граждан, по его словам, решили остаться в России.
В Кремле выразили сожаление из-за закрытия пунктов пропуска и отметили, что российские пограничники выполняют служебные инструкции и пропускают только «тех, кто имеет на это право».