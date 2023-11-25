10:23 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону
Губернатора Ростовской области наградили за оборону России
Минобороны РФ вручило ему почетный кубок и грамоту.
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В Москве статс-секретарь и заместитель министра обороны РФ Николай Панков вручил губернатору Ростовской Василию Голубеву Почетный кубок и диплом за успехи в решении задач в области обороны страны. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.
Это произошло в рамках IX научно-практической конференции «Армия и общество. Межведомственное взаимодействия в интересах укрепления обороны государства», которую проводило федеральное оборонное ведомство. В ней приняли участие представители министерства обороны РФ, федеральных и региональных органов исполнительной власти, государственных вузов и НИИ, промышленных предприятий и бизнеса.
Участники конференции говорили о взаимодействии властей с научным сообществом, бизнесом, общественностью при решении задач в области обороны.
Напомним, минобороны в 2021 году уже награждало Ростовскую область почетным кубком. На следующий год губернатор Голубев был удостоен медали «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации».
Ранее сообщалось о том, в Ростовской области награду «За заслуги в воспитании детей» получили 50 многодетных мам.