12:12 (мск), новости Казахстана, источник: Kapital.kz
Топ-5 новостей недели Kapital.kz
Мобильные операторы, грузоперевозки, инвестиции в «зеленый» водород, АЭС, Налоговый кодекс.
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Возглавила обзор самых просматриваемых новостей уходящей недели центра деловой информации Kapital.kz информация о планах по выводу из состава «Казахтелекома» одного из мобильных операторов в 2024 году. «Сегодня, насколько я знаю, и официальная информация от “Казахтелекома” такова, что проводится due diligence, это соответствующая процедура перед покупкой, то есть перед тем, как любой инвестор купит тот или иной актив, он проводит своего рода проверочные действия», — пояснил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин. По его словам, сейчас две компании, KCell и Tele2, проводят своего рода процедуру и чек проверки. После проверки будет оговариваться цена, и потом будет совершена сделка.
Второго места в рейтинге удостоился материал о намерениях сократить сроки оформления и прохождения грузов в Казахстане в два раза. Поручение об этом министерствам транспорта, финансов, сельского хозяйства, Погранслужбе, фонду «Самрук-Казына» и КТЖ дал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. «Министерству транспорта совместно с фондом “Самрук-Казына” и КТЖ принять меры по активизации обновления парка подвижного состава и снижению уровня износа до 40% к 2029 году», — распорядился премьер.
Вниманием читателей пользовалась новость о немецком инвесторе Svevind Energy Group, который вложит 50 млрд долларов в производство «зеленого» водорода в Казахстане. Об этом стало известно во время поездки правительственной делегации Казахстана в Берлин.
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев объяснил, почему ведомство проводит консультации с потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС до референдума. Этот материал оказался на четвертом месте в рейтинге. «Процесс подготовки к строительству АЭС начался задолго до решения о проведении национального референдума. Была проделана достаточно большая работа, определены тендеры потенциальные. Окончательное решение о строительстве мы примем только на основании национального референдума. Это будет полноценный референдум, на котором реально будет принято решение о строительстве АЭС в Казахстане. Но консультации с участниками тендера мы ведем. Ранее я говорил, что мы приостановили процесс принятия решения по выбору (технологий — Ред.), но консультации — это рутинный процесс, технический, который вытекает из наших текущих контактов», — сказал Алмасадам Саткалиев в кулуарах мажилиса.
Закрывает обзор информация о проекте нового Налогового кодекса, разрабатываемый в стране сегодня. В рамках исполнения поручения главы государства в законопроекте планируется сместить акцент на налоговое администрирование. Рассматривается внедрение новой сервисной модели взаимодействия между фискальными органами и налогоплательщиками. Ожидается сокращение отчетности, упрощение налогового контроля и цифровизация всех процессов.