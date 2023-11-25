12:42 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Минобороны: клятву на верность Беларуси принесут более 8000 срочников
Более 8000 новобранцев-белорусов примут военную присягу 25 ноября в Беларуси.
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Стало известно, что 25 ноября белорусские новобранцы будут принимать военную присягу в соединениях и воинских частях ВС Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
— Клятву на верность Родине произнесут более 8000 парней, призванных на срочную военную службу и службу в резерве, — прокомментировали в пресс-службе Минобороны.
Также в ведомстве отметили, что из призванных срочников более 2000 человек будут приносить присягу в 72-ом гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов.