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12:42 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Минобороны: клятву на верность Беларуси принесут более 8000 срочников

Более 8000 новобранцев-белорусов примут военную присягу 25 ноября в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что 25 ноября белорусские новобранцы будут принимать военную присягу в соединениях и воинских частях ВС Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

— Клятву на верность Родине произнесут более 8000 парней, призванных на срочную военную службу и службу в резерве, — прокомментировали в пресс-службе Минобороны.

Также в ведомстве отметили, что из призванных срочников более 2000 человек будут приносить присягу в 72-ом гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов.

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