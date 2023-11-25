Стратегия нацбезопасности, предложенная Майей Санду, направлена в парламент

«Это справочный документ для центральных и местных властей, который обеспечит стратегическое направление по укреплению безопасности и устойчивости Республики Молдова в различных областях. Стратегия предложит ответ, подходящий для комплексных проблем среды безопасности», — говорится в заявлении администрации президента.
Дополненный после консультаций документ направлен в парламент для рассмотрения и одобрения.
Проект стратегии национальной безопасности Молдовы
Проект стратегии национальной безопасности был опубликован на сайте президента по итогам прошедшего 11 октября заседания Высшего совета безопасности Молдовы и вынесен для публичных консультаций.
Документ состоит из 21 страницы и включает в себя шесть глав. В нем обозначены пять направлений действий, среди них — укрепление сектора обороны и безопасности, мирное решение приднестровского вопроса с одновременным требованием к российским войскам покинуть суверенную территорию Молдовы. Также Санду назвала Россию «самой большой угрозой национальной безопасности».
Оппозиция подвергла проект жесткой критике. Так, экс-президент, лидер социалистов Игорь Додон отметил, что под диктовку западных кураторов Майя Санду ведет республику по пути Украины. Он указал на милитаризацию страны с углублением сотрудничества с НАТО, вопреки закрепленному в Конституции страны статусу нейтралитета, однобокую антироссийскую политику, «жесткое подавление любых политических оппонентов внутри страны под лживыми лозунгами борьбы с коррупцией, закрытие неудобных СМИ, цензуру в Интернете».
Депутат-коммунист Константин Старыш подчеркнул, что политика властей Молдовы строится на создании врага в лице России, но молдавское общество не разделяет эту позицию. Он также отметил, что «молдавское общество выступает за более сбалансированную и взвешенную внешнюю политику, в которой найдется мнение и для отношений с РФ, и с СНГ, и с ЕС».
В оппозиционной партии «Возрождение» считают, что партнерство с США и еще большее отдаление от России ударит по гражданам республики, ставшим «заложниками политических амбиций действующей власти и расходным материалом для достижения целей другими странами».
В Москве обратили внимание на антироссийские акценты представленного в Молдове документа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что он представляет «стандартный» для нынешнего молдавского руководства набор бездоказательных обвинений России «во всех смертных грехах».