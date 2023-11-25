Евгений Куйвашев представил на выставке «Россия» мегапроекты для страны

«Сегодня Свердловская область — один из индустриальных, деловых, научных, культурных центров России. Особенно значимыми и важными для региона были последние годы. Мы реализовали национальные проекты, выполняли масштабные задачи, поставленные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Начиная с 2018 года, в Свердловской области запущено около двухсот новых промышленных производств. Объём инвестиций в экономику превысил два триллиона рублей. В регионе появилось около десяти тысяч современных рабочих мест», — сказал Евгений Куйвашев на презентации Среднего Урала в рамках Дня Свердловской области.
Среди прорывных проектов он назвал создание в Екатеринбурге нового научно-технологического центра. Город планируется превратить в студенческую столицу страны. Уже сейчас на базе Уральского федерального университета создаётся кампус мирового уровня. А в перспективе там же появится технопарк электронной промышленности. И таким образом, в столице Урала предстоит сформировать полноценный кластер цифровой трансформации.
Кроме того, многофункциональный образовательный центр «Губернаторский лицей» является уникальным для России проектом. Скоро учреждение откроется в Солнечном микрорайоне. А для экономики страны важнейший — мегапроект «Сухой порт».
По словам губернатора, благодаря создаваемым в регионе транспортно-логистическим центрам удастся обеспечит связь Транссиба и Северного морского пути с Каспийским морем и Западным Китаем. «Сухой порт» позволит обеспечить транзит грузов между Россией и Пакистаном, Ираном, Индией, многими другими странами, сказал Куйвашев.
Решению этой задачи способствует активное участие Свердловской области в создании скоростной магистрали Москва — Казань — Екатеринбург, а также досрочное окончание работ по замыканию Екатеринбургской кольцевой автодороги. А имеющаяся на Урале спортивная инфраструктура соответствует мировым стандартам и позволит уральцам достичь новых высот в развитии как спорта высших достижений, так и массового спорта. Дворец водных видов спорта, Дворец дзюдо готовы принимать самые статусные турниры. Эти объекты уже включены в список площадок для «Всемирных игр дружбы», намеченных на 2024 год в Екатеринбурге и Москве.
Свердловская область продолжит и дальше вносить серьёзный вклад в обеспечение продовольственной безопасности России и её импортонезависимости. Так, компания «Уральский картофель» уже освоила все звенья технологической цепочки: от микрорастений до высококачественной рыночной продукции. И в перспективе это позволит Среднему Уралу закрыть пятую часть потребности страны в элитных семенах картофеля.