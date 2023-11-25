13:40 (мск), источник: ИА Татар-информ
Минниханов поделился первой зимней фотографией Акдуса
Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем телеграм-канале новую фотографию с алабаем Акдусом.
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Под снимком руководитель республики оставил двустишие на татарском языке:
"Күзләрендә ак кыш,
Күңелендә балкыш! (Зима во взгляде, свет в душе — перевод с татарского)".
Напомним, щенка алабая белого окраса Раису Татарстана подарил экс-президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Рустам Минниханов регулярно — примерно раз в месяц — делится фотографиями с прогулок с домашним питомцем — снимки набирают много положительных реакций.