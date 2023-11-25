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13:40 (мск), источник: ИА Татар-информ

Минниханов поделился первой зимней фотографией Акдуса

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем телеграм-канале новую фотографию с алабаем Акдусом.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +4° 5 м/с 56% 766 мм рт. ст. +6°
Источник: соцсети

Под снимком руководитель республики оставил двустишие на татарском языке:

"Күзләрендә ак кыш,

Күңелендә балкыш! (Зима во взгляде, свет в душе — перевод с татарского)".

Напомним, щенка алабая белого окраса Раису Татарстана подарил экс-президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Рустам Минниханов регулярно — примерно раз в месяц — делится фотографиями с прогулок с домашним питомцем — снимки набирают много положительных реакций.

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