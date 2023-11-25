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14:55 (мск), новости Узбекистана, источник: РИА Новости

В исламской академии Узбекистана ждут президента России

ТАШКЕНТ, 25 ноя — РИА Новости. Доктор исторических наук, профессор кафедры «История и источниковедение ислама IRCICА» Международной исламской академии Узбекистана Саидакбар Агзамходжаев рассказал РИА Новости, почему преподаватели и студенты ждут президента России Владимира Путина в исламском вузе.

Источник: © РИА Новости

«Во время визита президента России Владимира Путина в далеком 2000 году состоялась его встреча с нашим коллективом. Тогда Путин сказал, можно ли его принять в наш вуз в качестве почетного студента. Руководство вуза ответило, что Владимир Путин может считать себя таковым. Президент Путин также оставил запись в книге почетных гостей, это дорогая для нас запись, потому что он отметил, что религиозное образование очень важно для России, Узбекистана и всего мусульманского мира. Мы ждем очередного визита Путина в Узбекистан, в частности, в наш вуз», — сообщил РИА Новости Агзамходжаев в ходе встречи с представителями Духовного управления мусульман РФ во главе с первым зампредом ДУМ РФ Дамиром Мухетдиновым.

По его словам, Путин на той встрече особо отметил важность получения образования, в том числе в исламских вузах.

«Путин сказал, что взаимодействие России и Узбекистана, в частности, в сфере религиозного образования, сотрудничества исламских вузов двух государств служит интересам стран и позитивно отражается на гражданах, в первую очередь, молодежи», — добавил профессор Международной исламской академии.

Он отметил, что с момента визита Путина в исламский вуз прошло много лет, а отношения между странами только улучшились.

«Дружба проверяется временем. У нас (между Россией и Узбекистаном) нет никаких расхождений. Все, что говорил Владимир Путин в ходе того визита, сбылось, а планы, которые он очертил по теме образования, выполняются в полной мере. Мы видим только положительные результаты. Еще раз выражу надежду, что Владимир Путин снова к нам приедет», — заключил профессор.

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