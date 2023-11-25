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14:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Губернатор Куйвашев призвал москвичей поступать в уральские вузы

Глава региона презентовал стенд Свердловской области на ВДНХ.

Источник: департамент информационной политики Свердловской области

В Москве на выставке-форуме «Россия», которая базируется на ВДНХ, 25 ноября проходит День Свердловской области. На мероприятии регион представил его губернатор Евгений Куйвашев. Рассказывая о намеченных в области образования целях региона, он пригласил москвичей после школы подавать документы в высшие учебные заведения Среднего Урала.

— Будет кампус мирового уровня, самые современные образовательные пространства и программы, самое современное супероборудование и, конечно же, удобство проживания и использование как спортивной, так и культурной инфраструктуры, — передает слова губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева департамент информационной политики региона.

Также он презентовал стенд Свердловской области. Экспозиция региона, присутствующая на выставке, занимает более 100 квадратных метров и выполнена в стиле «Демидовский лофт». Гости мероприятия могут познакомиться со Средним Уралом через интерактивные объекты. В их числе стол с выдвигающимися из него капсулами, которые содержат в себе знаковые для региона объекты.

— Думайте, приезжайте, изучайте уникальные специальности. Микроэлектроника, редкоземы, сплавы, металлы, IT — все это у нас есть и на самом высоком уровне, — завершил обращение к гостям уральского стенда Евгений Куйвашев.

Примечательно и то, что на выставке присутствовал и Герой Российской Федерации Дамир Юсупов.

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