Захарова назвала видео Сунака с молотком примером манипуляции

«Если мы посмотрим на полный фрагмент видео из видеосюжета британского телеканала iTV, то там рассказывается о том, что запись была сделана во время визита политика в ювелирную мастерскую в графстве Йоркшир на севере Англии. В полной его версии четко видно и слышно, что мастер специально сказала Сунаку использовать боковую часть инструмента. Лейбористская партия же опубликовала в своем аккаунте лишь ту часть видео, где совет мастера не прозвучал», — отметила дипломат.
Представитель МИД подчеркнула, что подобное происходит и с фейками про Россию, когда цитаты вырывают из контекста или представляют отдельные фрагменты аудио- или видеозаписей, а затем все это преподносят с противоположным смыслом.
«Это и есть манипуляция информацией, те самые “фейки”, которые убивают мир. Только с премьер-министром Британии дезинформация носила точечный характер и могла быть купирована. Антироссийская же медиакомпания носит характер пандемии», — уточнила Захарова.
Дипломат добавила, что последующие опровержения, основанные на фактах, предпочитают не видеть или же их сознательно замалчивают.