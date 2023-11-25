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20:21 (мск), источник: © РИА Новости

Захарова назвала видео Сунака с молотком примером манипуляции

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Видеозапись с британским премьер-министром Риши Сунаком, на которой он использует боковую сторону молотка вместо бойка, — пример манипуляции информацией, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Если мы посмотрим на полный фрагмент видео из видеосюжета британского телеканала iTV, то там рассказывается о том, что запись была сделана во время визита политика в ювелирную мастерскую в графстве Йоркшир на севере Англии. В полной его версии четко видно и слышно, что мастер специально сказала Сунаку использовать боковую часть инструмента. Лейбористская партия же опубликовала в своем аккаунте лишь ту часть видео, где совет мастера не прозвучал», — отметила дипломат.

Представитель МИД подчеркнула, что подобное происходит и с фейками про Россию, когда цитаты вырывают из контекста или представляют отдельные фрагменты аудио- или видеозаписей, а затем все это преподносят с противоположным смыслом.

«Это и есть манипуляция информацией, те самые “фейки”, которые убивают мир. Только с премьер-министром Британии дезинформация носила точечный характер и могла быть купирована. Антироссийская же медиакомпания носит характер пандемии», — уточнила Захарова.

Дипломат добавила, что последующие опровержения, основанные на фактах, предпочитают не видеть или же их сознательно замалчивают.

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