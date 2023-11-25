15:23 (мск), источник: Комсомольская правда
Около 46% обращений на «прямую линию» Вениамина Кондратьева связаны с ЖКХ
Жители Кубани отправили более 2 тысяч обращений на «прямую линию» Вениамина Кондратьева.
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Жители Кубани продолжают отправлять обращения на «прямую линию» Вениамина Кондратьева. На сегодняшний день направлено более 2 тысяч вопросов. Среди них лидируют темы жилищно-коммунального хозяйства (46%), состояние транспорта и дорожного хозяйства (19%) и строительство и архитектура (10%). Также часто задают вопросы по соцобеспечению, медицине и экологии.
«За три дня жители региона направили на “прямую линию” Вениамина Кондратьева уже 2447 вопросов. Из них 1368 — через чат-бот в мессенджере телеграм, еще 1079 — по многоканальному телефону», — рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Самыми активными стали жители Туапсинского района, Анапы, Краснодара, Красноармейского района и Новороссийска.
«Прямая линия» губернатора Кубани Вениамина Кондратьева состоится 4 декабря. Ее будут транслировать региональные телеканалы.