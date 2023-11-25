СМИ: некоторые страны ЕС выступили против резкого ужесточения санкций против России

Ограничения также предполагают депонирование, т.е. передачу на хранение определенной суммы на целевой депозитный счет для обеспечения безопасности.
Последние предложения блока по санкциям, с которыми ознакомился Bloomberg, включают перевод как минимум половины этой суммы в целевой фонд для Украины и расторжение контрактов в случае нарушения ограничений. Кроме того, экспортеров планируют обязать сообщать властям о любых нарушениях со стороны компаний третьих стран. Опасения по поводу этих инициатив выразили дипломатические представители группы «крупных государств-членов ЕС», отмечает агентства, не уточняя, о каких странах идет речь.
Они выразили сомнения в законности и целесообразности таких предложений, сообщили источники агентства. По их словам, европейские страны также хотят сузить список товаров, на которые будет распространяться мера. Государства-члены обеспокоены, что контрактные требования могут поставить европейские компании в невыгодное конкурентное положение, говорится в статье. При этом санкции поддерживают другие члены ЕС, в том числе страны Балтии.
ЕС намерен ограничить возможность Москвы получать товары, которые используются в военных целях, через третьи страны. Более 80% зарубежных закупок приоритетных товаров в России сейчас приходится на Китай, указывает Bloomberg.
Очередной, 12-й пакет санкций Евросоюза против РФ может затронуть 47 физических лиц и 72 юридических, сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на источники среди европейских дипломатов. Ограничения будут включать запрет на въезд и блокировку активов. Кроме того, как пишет агентство, меры содержат запрет на транзит через Россию товаров и технологий, которые могут повысить промышленный потенциал страны.
Позже Еврокомиссия (ЕК) опубликовала заявление, что новые ограничения затронут порядка 120 физлиц и компаний. Проект также включает ужесточение потолка цен на нефть, чтобы «противодействовать обходу санкций». В Кремле отмечали, что санкционное давление на Россию будет продолжаться вместе с попытками его усилить, но экономика страны готова к этому. Комментируя планы ЕС ограничить торговлю российскими алмазами, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это приведет к образованию лакун, поскольку мировой рынок богат альтернативами.
Против антироссийских санкций выступали власти Словакии и Венгрии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что республика будет накладывать вето на любые инициативы антироссийских санкций ЕС в сфере атомной энергетики.