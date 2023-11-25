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17:40 (мск), источник: Ведомости

СМИ: некоторые страны ЕС выступили против резкого ужесточения санкций против России

Некоторые страны Евросоюза настаивают на смягчении предложений ЕС, направленных на борьбу с обходом санкций против России через третьи страны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, в ЕС в рамках нового санкционного пакета предложили запретить импортерам перепродавать России так называемые высокоприоритетные товары, в том числе полупроводники, которые могут использоваться в военных целях.

Источник: AP 2023

Ограничения также предполагают депонирование, т.е. передачу на хранение определенной суммы на целевой депозитный счет для обеспечения безопасности.

Последние предложения блока по санкциям, с которыми ознакомился Bloomberg, включают перевод как минимум половины этой суммы в целевой фонд для Украины и расторжение контрактов в случае нарушения ограничений. Кроме того, экспортеров планируют обязать сообщать властям о любых нарушениях со стороны компаний третьих стран. Опасения по поводу этих инициатив выразили дипломатические представители группы «крупных государств-членов ЕС», отмечает агентства, не уточняя, о каких странах идет речь.

Они выразили сомнения в законности и целесообразности таких предложений, сообщили источники агентства. По их словам, европейские страны также хотят сузить список товаров, на которые будет распространяться мера. Государства-члены обеспокоены, что контрактные требования могут поставить европейские компании в невыгодное конкурентное положение, говорится в статье. При этом санкции поддерживают другие члены ЕС, в том числе страны Балтии.

ЕС намерен ограничить возможность Москвы получать товары, которые используются в военных целях, через третьи страны. Более 80% зарубежных закупок приоритетных товаров в России сейчас приходится на Китай, указывает Bloomberg.

Очередной, 12-й пакет санкций Евросоюза против РФ может затронуть 47 физических лиц и 72 юридических, сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на источники среди европейских дипломатов. Ограничения будут включать запрет на въезд и блокировку активов. Кроме того, как пишет агентство, меры содержат запрет на транзит через Россию товаров и технологий, которые могут повысить промышленный потенциал страны.

Позже Еврокомиссия (ЕК) опубликовала заявление, что новые ограничения затронут порядка 120 физлиц и компаний. Проект также включает ужесточение потолка цен на нефть, чтобы «противодействовать обходу санкций». В Кремле отмечали, что санкционное давление на Россию будет продолжаться вместе с попытками его усилить, но экономика страны готова к этому. Комментируя планы ЕС ограничить торговлю российскими алмазами, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это приведет к образованию лакун, поскольку мировой рынок богат альтернативами.

Против антироссийских санкций выступали власти Словакии и Венгрии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что республика будет накладывать вето на любые инициативы антироссийских санкций ЕС в сфере атомной энергетики.

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