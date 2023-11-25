17:23 (мск), источник: Комсомольская правда
Глава Башкирии Радий Хабиров попросил жену «бить его битой» и объяснил почему
Руководитель Башкирии признался, что супруга следит за соблюдением одного из его жизненных правил.
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Глава Башкирии Радий Хабиров в интервью нашим коллегам из «Комсомольской правды» рассказал, каких двух жизненных правил придерживается. Первое — это «честно и ответственно работать», а второе — «не задирать нос». Руководитель региона признался, что соблюдением второго принципа он попросил следить свою супругу Каринэ.
— Я своей супруге каждый раз говорю: «Если видишь, что я начал задирать нос, бери биту, бей меня и приводи в чувство, — рассказал Хабиров. — Нельзя этого делать, особенно на таких больших должностях».
Глава Башкирии добавил, что на посту его уровня необходимо оставаться «нормальным человеком», «быть на одной волне с людьми и понимать, что они хотят и что ты можешь им дать».