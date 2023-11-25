Губернатор Куйвашев подписал на выставке «Россия» важное соглашение

Церемония состоялась 25 ноября. Установление партнёрских отношений было вызвано выполнением поручений президента РФ Владимира Путина по поводу развития беспилотных авиационных систем и реализацией стратегии развития беспилотной авиации в России вплоть до 2035 года, утверждённой ранее распоряжением правительства РФ.
В частности, Куйвашев и Дитрих договорились воплощать в жизнь совместные проекты, касающиеся ускорения цифровой трансформации сферы транспорта. Речь идёт о внедрении беспилотных технологий для тушения пожаров, перевозки грузов и других работ.
Свердловская область и ГТЛК намерены вместе осуществлять отбор и оценку, а также разработку новейших технологий, внедрять их в производство компонентов беспилотных авиасистем, программного обеспечения, навесного оборудования и оборудования наземной инфраструктуры. Это даст возможность применять лучшие образцы беспилотных авиасистем и обеспечить для сферы беспилотной авиации технологический суверенитет. В планах — определение потребностей в оборудовании и услугах с применением беспилотников и разработка совместных образовательных программ, в том числе с помощью центра обучения и тренажерной подготовки операторов, который ещё предстоит создать.
Также стороны собираются автоматизировать взаимодействие пользователей беспилотных авиационных систем (БАС) с оператором аэронавигационного обслуживания и с органами власти Свердловской области. Среди других общих задач значатся обеспечение безопасных полётов на территориях городских агломераций и предупреждение конфликтов БПЛА в воздухе.
Ранее по поручению Евгения Куйвашева в регионе создали и утвердили программу по развитию отрасли БАС до 2030 года. А под руководством первого замгубернатора региона Алексея Шмыкова была создана рабочая группа с участием исполнительных органов госвласти, изготовителей БАС и образовательных учреждений. В планах — создать научно-производственный центр испытаний и компетенций в сфере БАС. Его потенциальными резидентами являются 15 компаний, среди которых и производители дронов для нефтегазовой и энергетической отраслей, железных дорог, и предприятия по производству комплектующих и материалов.
Ранее со Свердловской областью заключило соглашение правительство Москвы. Речь в нём идёт об использовании инфраструктуры аэродромов регионов для испытаний БАС.