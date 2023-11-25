17:28 (мск), источник: РИА Новости
В Гатчине захоронили останки жертв гитлеровского геноцида времен СССР
В Гатчине захоронили останки жертв гитлеровского геноцида мирных граждан СССР.
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ГАТЧИНА (Ленинградская обл.), — РИА Новости. Торжественное церемония захоронения останков жертв гитлеровского геноцида мирных советских граждан времен Великой Отечественной войны состоялась в субботу в Гатчине Ленинградской области, передает корреспондент РИА Новости.
Эти останки были выявлены поисковым отрядом «Искра» в 2022 году в парке «Сильвия», входящем в состав Гатчинского музея-заповедника. В минувшем году историки и правоохранительные органы в архивах выявили ряд документов, указывающих на расстрелы и захоронение в парке нескольких тысяч мирных граждан Советского Союза.
Исходя из анализа документов стало известно, что в период с октября 1941 года по январь 1944 года в Гатчине по адресам Красноармейский проезд 17 и 19 располагался штаб германской полиции безопасности СД.
Арестованные, в основном военнопленные, евреи, коммунисты, сотрудники НКВД, партизаны, подпольщики, лица, подозреваемые в связях с партизанами, или недовольные гитлеровским оккупационным режимом, привозились туда из разных районов Ленинградской области. Они содержались в подвале дома 17, где находилась тюрьма, которую называли «бункер». Фашисты допрашивали арестованных, после чего их обычно расстреливали.
В день выводилось на расстрел до 30 человек. С сентября 1943 года по январь 1944 года были расстреляны свыше 4 тысяч человек. Расстрелы проводились неподалеку от штаба СД, в парке «Сильвия», рядом с парковыми воротами у высокого каменного забора. Здесь же в парке свидетели видели несколько больших ям, наполненных телами расстрелянных.
В 2022 году члены поискового отряда «Искра» извлекли в парке останки 132 человек, включая военнопленных, женщин и детей. Часть из них удалось опознать и связаться с родственниками погибших. Сегодняшнее захоронение состоялось там же, в парке «Сильвия» неподалеку от места массовых казней. На мероприятии присутствовали родственники жертв фашистского режима, члены поискового отряда, историки и жители Гатчины.