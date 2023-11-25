СМИ: Киев заявил, что получит корабли для конвоирования торговых судов

«Украина договорилась с партнерами о получении военных кораблей для обеспечения безопасности судов в “зерновом коридоре” в Черном море», — говорится в материале на сайте «Украинской правды».
Как сообщает издание, о договоренностях с неназванными западными странами заявил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в субботу. По словам Зеленского, получение кораблей для конвоирования торговых судов — «вопрос ближайшего будущего».
Кроме того заявляется о планах по усилению ПВО в Одесской области, ранее использовавшейся Украиной в рамках зерновой сделки.
Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что госбюджет в следующем году в состоянии профинансировать лишь половину возможностей оборонно-промышленного комплекса страны, который и так не способен закрыть потребности ВСУ, по его словам, Киев и дальше будет зависеть от внешних поставок вооружений.
Украинский депутат Ярослав Железняк ранее сообщал, что парламент принял во втором и окончательном чтении проект бюджета на 2024 год с дефицитом в 1,57 триллиона гривен (более 43 миллиардов долларов). Премьер Денис Шмыгаль 15 сентября сообщал, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В минфине Украины сообщали, что проект бюджета на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.
Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.
Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю.