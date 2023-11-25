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18:45 (мск), источник: Нижегородская правда

Стала известна программа Дня Нижегородской области, которая пройдет на ВДНХ

В павильоне № 75 пройдет множество мероприятий и культурных проектов.

Источник: Нижегородская правда

Завтра, 26 ноября, в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ пройдет День Нижегородской области. Губернатор Глеб Никитин отметил, что день региона позволит рассказать о потенциале области, а также её красоте и самобытности (6+).

Важной площадкой станет Главная сцена. На ней с 16 до 17.00 пройдут Ярмарочные гуляния. А с 17 до 17.45 выступит наш Губернский оркестр.

С 18 до 18.45 на ВДНХ все желающие услышат Нижегородский русский народный оркестр.

С 19 до 20.00 будет шоу «Нижний Новгород — 100% настоящая Россия».

Ну, а закончит День Нижегородской области настоящие нижегородцы — популярная и любимая многими группа «Uma2rman».

Напомним, 26 ноября в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ пройдет День Нижегородской области. Губернатор Глеб Никитин отметил, что день региона позволит рассказать о потенциале области, а также её красоте и самобытности.

«Выставка-форум “Россия”, организованная по инициативе Президента РФ Владимира Путина, дает возможность увидеть всё разнообразие регионов страны на одной площадке. Мы постарались сделать наш день максимально насыщенным и интересным, чтобы как можно больше людей смогли узнать о Нижегородской области, заинтересоваться, а потом приехать к нам в гости», — отметил Глеб Никитин.

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Опубликована программа Дня Нижегородской области на ВДНХ
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