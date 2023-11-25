СМИ: Израиль угрожает возобновить бои при нарушении договоренностей о заложниках

«Хамас», как утверждается, решил отложить освобождение второй группы заложников, пока Израиль не выполнит условия соглашения о доставке гуманитарной помощи в анклав. Тель-Авив в свою очередь утверждает, что гуманитарная помощь была доставлена в соответствии с договоренностями, в том числе в северную часть сектора Газа.
Ранее 25 ноября стало известно, что Израиль готовит для освобождения и последующего обмена очередную группу из 42 палестинцев. «Хамас» в свою очередь, как ожидается, отпустит 12 заложников. МИД Катара, выступающий посредником в переговорах Израиля и «Хамаса», подтвердил освобождение 24 ноября 39 палестинских женщин и детей из израильских тюрем. На израильскую сторону были переданы 13 израильтян, а также 10 тайцев (из всех 23, захваченных «Хамасом») и один гражданин Филиппин.
Перемирие между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» началось 24 ноября и должно продлиться в течение четырех дней. За это время планируется обменять 50 заложников «Хамаса» на 150 освобожденных из тюрем палестинских женщин и подростков. Перемирие будут продлевать каждый раз на день в случае, если группировка будет отпускать еще по 10 заложников. При этом Израиль согласен продолжить освобождение заключенных-палестинцев. Согласно договоренностям, такая схема не может длиться более 10 дней, после чего в Израиле заявили о намерении возобновить боевые действия в секторе Газа.