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22:28 (мск), источник: РБК

Катар объявил о преодолении задержки в обмене пленными в секторе Газа

Задержку в обмене пленными между исламистским движением ХАМАС и Израилем в рамках перемирия удалось преодолеть благодаря контактам Катара и Египта с обеими сторонами, заявил представитель катарского МИД Мажед аль Ансари в X (бывшая Twitter).

Источник: AP 2023

«Сегодня вечером 39 палестинских мирных жителей будут освобождены в обмен на освобождение 13 израильских задержанных из Газы в дополнение к 7 иностранцам вне рамок соглашения. Из израильских тюрем были освобождены 33 ребенка и 6 женщин, а из Газы — 8 детей и 5 женщин, а также 7 иностранцев», — написал он.

Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что он провел «ситуационную оценку» со всеми руководителями служб безопасности, «чтобы гарантировать, что второй этап освобождения пройдет в соответствии с договоренностью». Как пишет Times of Israel, израильский чиновник выражает «осторожный оптимизм», что вторая группа израильских заложников все же будет освобождена сегодня вечером после длительной задержки.

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