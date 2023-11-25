Катар объявил о преодолении задержки в обмене пленными в секторе Газа

«Сегодня вечером 39 палестинских мирных жителей будут освобождены в обмен на освобождение 13 израильских задержанных из Газы в дополнение к 7 иностранцам вне рамок соглашения. Из израильских тюрем были освобождены 33 ребенка и 6 женщин, а из Газы — 8 детей и 5 женщин, а также 7 иностранцев», — написал он.
Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что он провел «ситуационную оценку» со всеми руководителями служб безопасности, «чтобы гарантировать, что второй этап освобождения пройдет в соответствии с договоренностью». Как пишет Times of Israel, израильский чиновник выражает «осторожный оптимизм», что вторая группа израильских заложников все же будет освобождена сегодня вечером после длительной задержки.