Премьер Баварии заявил о серьезном кризисе в Германии

«Сейчас будет объявлено чрезвычайное положение в вопросе государственного бюджета. Де-факто же это не что иное, как чрезвычайная ситуация в правительстве», — отметил политик.
По его мнению, способность правящей коалиции руководить страной оказалась под большим вопросом, потому что у нее «нет ни плана, ни головы». Зедер отметил несостоятельность политики удержания цен на электроэнергию и призвал пересмотреть энергетическую политику в целом и перезапустить АЭС.
Премьер Баварии добавил, что именно благодаря стабильности бюджетных расходов «ФРГ стала великой страной».
Немецкий Минфин ранее запретил дополнительные траты до конца 2023 года, в том числе выделение денег на удержание цен на энергоносители и электричество. В дальнейшем внеплановое финансирование разрешат лишь в исключительных случаях при одобрении ведомством.
Подобный шаг стал следствием решения конституционного суда ФРГ, который посчитал незаконным перераспределение 60 миллиардов евро невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021-й, предназначавшихся для борьбы с пандемией коронавируса, в фонд по защите климата.