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09:21 (мск), источник: © РИА Новости

Премьер Баварии заявил о серьезном кризисе в Германии

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. У правящей в Германии коалиции нет плана, страна оказалась в серьезном государственном кризисе, так как правительство не в состоянии закрыть появившуюся в бюджете дыру, заявил глава ХСС (Христианско-социального союза) и премьер-министр Баварии Маркус Зедер, чьи слова привела газета Welt.

Источник: © РИА Новости

«Сейчас будет объявлено чрезвычайное положение в вопросе государственного бюджета. Де-факто же это не что иное, как чрезвычайная ситуация в правительстве», — отметил политик.

По его мнению, способность правящей коалиции руководить страной оказалась под большим вопросом, потому что у нее «нет ни плана, ни головы». Зедер отметил несостоятельность политики удержания цен на электроэнергию и призвал пересмотреть энергетическую политику в целом и перезапустить АЭС.

Премьер Баварии добавил, что именно благодаря стабильности бюджетных расходов «ФРГ стала великой страной».

Немецкий Минфин ранее запретил дополнительные траты до конца 2023 года, в том числе выделение денег на удержание цен на энергоносители и электричество. В дальнейшем внеплановое финансирование разрешат лишь в исключительных случаях при одобрении ведомством.

Подобный шаг стал следствием решения конституционного суда ФРГ, который посчитал незаконным перераспределение 60 миллиардов евро невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021-й, предназначавшихся для борьбы с пандемией коронавируса, в фонд по защите климата.

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