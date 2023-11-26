02:00 (мск), источник: © РИА Новости
Мэр Львова дерзко обратился к полякам
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. «Польские друзья» Украины должны вернуться к реальности и положить конец «позорной блокаде», заявил мэр Львова Андрей Садовой.
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По его утверждению, «весь гигантский вклад (Польши — ред.) в победу Украины» сводится на нет группой «маргиналов», блокирующих поставки гуманитарных товаров в страну, которая второй год «защищает безопасность Европы».
«Есть ли у Польши смелость, политическая воля и гражданские инструменты, чтобы положить конец этой позорной блокаде Украины?» — говорится в обращении Садового на польском языке, опубликованном в его соцсетях.
При этом он добавил, что цена блокады «слишком высока».
Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с восточным соседом с 6 ноября. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (с исключениями для гумпомощи и припасов для ВСУ), приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска — «Ягодин», «Краковец» и «Рава-Русская». Переговоры Киева и Варшавы пока ни к чему не привели.