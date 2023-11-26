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08:00 (мск), новости Казахстана, источник: EL.kz

Как проводится отбор кандидатов в миротворцы

На базе Центра миротворческих операций Министерства обороны РК проводятся очередные сборы с кандидатами на должности военных наблюдателей и штабных офицеров для направления в миротворческие миссии ООН, передает ИА El.kz со ссылкой на оборонное ведомство.

Источник: EL.kz

В них принимают участие 17 военнослужащих из разных подразделений Вооруженных сил Казахстана в том числе две женщины-военнослужащие. Для участия в миротворческих миссиях ООН офицеров отбирают по строгим критериям.

В процессе отбора оцениваются не только военные навыки, но и морально-психологическая устойчивость, физическая подготовленность и знание иностранных языков. За неделю кандидаты пройдут медицинскую комиссию, психологическое тестирование, сдадут нормативы по физической подготовке, покажут навыки вождения автомобиля с механической коробкой передач, а также уровень владения английским языком.

По завершении сборов кандидаты, прошедшие отбор, будут зачислены в резерв офицеров для дальнейшего направления в миротворческие миссии ООН.

Отбор военных наблюдателей и штабных офицеров — важный этап в процессе миротворческой деятельности, направленной на поддержание мира, стабильности и безопасности в мире.

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