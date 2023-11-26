03:05 (мск), источник: © РИА Новости
Запущенный с Плесецка военный спутник выведен на орбиту
МОСКВА, 26 ноя РИА Новости. Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник выведен на целевую орбиту, сообщили журналистам в Минобороны России.
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В ночь на воскресенье в Минобороны сообщили, что Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Минобороны.
«В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС», — сказали в ведомстве.
По данным министерства, со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме, сведения об аппарате внесены в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.