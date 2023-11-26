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07:08 (мск), новости Молдовы, источник: RT на русском

Оппозиция Молдавии обвинила Санду в узурпации власти

Лидер оппозиционной партии Молдавии «Шанс» Алексей Лунгу обвинил президента Майю Санду в узурпации власти из-за создания антикоррупционного суда.

Источник: AP 2023

«Президент предложила создать антикоррупционный суд, подконтрольный только ей… Этот закон — неприкрытый и мощный инструмент дальнейшей узурпации власти и абсолютно наглый и неприкрытый ход президента Санду», — заявил он.

Лунгу обратил внимание на то, что в отборе судей должны будут участвовать международные специалисты от внешних партнёров Молдавии — для этого в стране необходимо будет создать Общественный совет международных экспертов.

«Иными словами, процесс будут курировать иностранцы», — добавил он.

Ранее неправительственная организация Promo-LEX выявила как минимум 19 случаев, которые можно квалифицировать как злоупотребление административным ресурсом при подготовке к местным выборам со стороны правящей в Молдавии партии.

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