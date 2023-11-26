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09:06 (мск), источник: Известия

В Чехии заявили о возобновлении закупок российского газа

В Чехии возобновили закупки российского природного газа после того, как в апреле страна полностью отказалась от поставок из РФ. Об этом 25 ноября сообщил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Источник: Reuters

Сикела при этом отметил, что страна уже сделала запасы на зиму, поэтому в закупках не нуждается.

«Несмотря на это, на текущей неделе из месячного отчета управления по регулированию энергетики мы узнали, что с октября некоторые торговые компании начали поставлять нам газ из России», — заключил он.

Глава Минпромторга напомнил, что экспорт газа из РФ в Евросоюз не попадает под санкции из-за того, что некоторые страны до сих пор не могут без него обойтись.

Он подчеркнул, что, несмотря на информацию о возобновлении закупок, доля российского газа в общем объеме поставок в Чехию в конце октября составляет 1,2%.

Сикела заверил, что страна полностью независима от газа из России.

Ранее, 24 ноября, Словакия и Чехия выступили за продление исключений из санкций нефтепродуктов РФ. Для Чехии же это выгодно тем, что благодаря этому исключению цены на эти продукты словацкого комбината останутся на рыночном уровне и не претерпят существенного роста, добавил словацкий премьер.

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