Глава МИД Литвы предрек исчезновение Украины при усталости от конфликта

«Усталость от войны — это феномен обществ, живущих в мире. Если бы Украина поддалась усталости от войны, она перестала бы существовать», — заявил он. Министр призвал Запад бороться с этим засчет обладания «достаточной структурной мощью», чтобы оказать Украине необходимую для «достижения победы» поддержку.
Представители руководства западных стран предупреждали об опасности «усталости» Запада от продолжающегося конфликта на Украине. В то же время президент США Джо Байден заявил в феврале, что НАТО не будет «уставать» от поддержки Украины и что западные государства не будут допускать раскола в альянсе.
Президент Украины Владимир Зеленский в середине ноября признал, что без помощи Запада украинские войска будут отступать. Он отметил, что после обострения конфликта Израиля и «Хамаса» Украина стала получать меньше снарядов.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В Кремле заявляли, что поставки оружия Украине не помешают России достичь целей спецоперации.