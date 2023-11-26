09:57 (мск), источник: Ведомости

Глава МИД Литвы предрек исчезновение Украины при усталости от конфликта

Украина перестала бы существовать, если бы проявила усталость от военного конфликта. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис на 29-м заседании Балтийского совета.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Усталость от войны — это феномен обществ, живущих в мире. Если бы Украина поддалась усталости от войны, она перестала бы существовать», — заявил он. Министр призвал Запад бороться с этим засчет обладания «достаточной структурной мощью», чтобы оказать Украине необходимую для «достижения победы» поддержку.

Представители руководства западных стран предупреждали об опасности «усталости» Запада от продолжающегося конфликта на Украине. В то же время президент США Джо Байден заявил в феврале, что НАТО не будет «уставать» от поддержки Украины и что западные государства не будут допускать раскола в альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский в середине ноября признал, что без помощи Запада украинские войска будут отступать. Он отметил, что после обострения конфликта Израиля и «Хамаса» Украина стала получать меньше снарядов.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В Кремле заявляли, что поставки оружия Украине не помешают России достичь целей спецоперации.

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