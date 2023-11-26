12:43 (мск), источник: Комсомольская правда
Евгений Куйвашев утвердил план развития Сысерти
Губернатор Свердловской области утвердил план развития Сысерти.
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Комплексное развитие рассчитано на 2023−2030 годы. На развитие городского округа направят 26,5 миллиарда рублей. Инвестиции предусмотрены из федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников.
— Программа предусматривает строительство и реконструкцию автомобильных дорог, возведение жилья, строительство и реконструкцию сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, очистных сооружений, реализацию инвестпроектов промышленными и лесоперерабатывающими предприятиями, — сообщает департамент информационной политики.
За семь лет в Серове хотят построить драматический театр; школу на 1275 мест; детскую поликлинику, а также отремонтировать здания и помещения Серовской городской больницы; противотуберкулезный диспансер и медицинский центр; лыжероллерную трассу, центр спортивных единоборств, картодром и легкоатлетический манеж на стадионе «Металлург», а также провести реконструкцию стадионов «Энергия» и «Локомотив», капитальный ремонт зданий других спортивных учреждений; построить дома культуры, а также создать модельные библиотеки.