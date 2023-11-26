Защиту прав и интересов женщин обсудили в Самарканде

В форуме приняли участие высокопоставленные представители более 20 стран мира, а также Генерального секретариата Организации исламского сотрудничества, организации развития женщин, законодательной и исполнительной власти Узбекистана, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
От казахстанской стороны в форуме приняла участие заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Ляззат Сулеймен.
В ходе форума были выработаны конкретные предложения и рекомендации, которые послужат подготовке новых проектов и программ по защите прав и интересов женщин, а также укреплению института семьи в государствах-членах ОИС.
Участники представили новые инициативы и предложения, направленные на повышение роли и положения женщин в устойчивом развитии государств-членов ОИС.