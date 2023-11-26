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14:05 (мск), новости Казахстана, источник: EL.kz

Защиту прав и интересов женщин обсудили в Самарканде

Там состоялся Международный форум «Опыт Узбекистана и стран-членов Организации исламского сотрудничества в поддержке женщин». В форуме приняли участие высокопоставленные представители более 20 стран.

Источник: МИД РК

В форуме приняли участие высокопоставленные представители более 20 стран мира, а также Генерального секретариата Организации исламского сотрудничества, организации развития женщин, законодательной и исполнительной власти Узбекистана, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

От казахстанской стороны в форуме приняла участие заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Ляззат Сулеймен.

В ходе форума были выработаны конкретные предложения и рекомендации, которые послужат подготовке новых проектов и программ по защите прав и интересов женщин, а также укреплению института семьи в государствах-членах ОИС.

Участники представили новые инициативы и предложения, направленные на повышение роли и положения женщин в устойчивом развитии государств-членов ОИС.

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