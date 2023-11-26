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12:25 (мск), источник: © РИА Новости

Мурадов заявил о попытках Киева блокировать контакты Крыма с миром

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Попытки Киева блокировать международные контакты Крыма потерпели фиаско, заявил постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.

Источник: © РИА Новости

«Крым активно развивает экономическое и культурное сотрудничество со многими регионами мира. Попытки киевских властей блокировать и противодействовать налаживанию международных контактов Крыма потерпели фиаско», — сказал Мурадов РИА Новости.

По его словам, общий вектор международной работы постпредства Крыма направлен на содействие наращиванию антинацистской и антиколониальной борьбы против мирового доминирования Запада — борьбы за новое, справедливое мироустройство. При этом раскрывать конкретные международные планы Мурадов не стал, «чтобы не давать врагам возможности выстраивать линию на противодействие этой работе».

Ранее Мурадов сообщал, что представители европейских стран, принявшие участие в Ялтинском международном форуме, который проходил в октябре в Москве, высказались за то, чтобы провести в одной из европейских столиц Европейский антиколониальный форум. Эту идею они объяснили тем, что сегодня европейские государства фактически поставлены в колониальную зависимость.

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