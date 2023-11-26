Мурадов заявил о попытках Киева блокировать контакты Крыма с миром

«Крым активно развивает экономическое и культурное сотрудничество со многими регионами мира. Попытки киевских властей блокировать и противодействовать налаживанию международных контактов Крыма потерпели фиаско», — сказал Мурадов РИА Новости.
По его словам, общий вектор международной работы постпредства Крыма направлен на содействие наращиванию антинацистской и антиколониальной борьбы против мирового доминирования Запада — борьбы за новое, справедливое мироустройство. При этом раскрывать конкретные международные планы Мурадов не стал, «чтобы не давать врагам возможности выстраивать линию на противодействие этой работе».
Ранее Мурадов сообщал, что представители европейских стран, принявшие участие в Ялтинском международном форуме, который проходил в октябре в Москве, высказались за то, чтобы провести в одной из европейских столиц Европейский антиколониальный форум. Эту идею они объяснили тем, что сегодня европейские государства фактически поставлены в колониальную зависимость.