Более тысячи грузовиков стоит на границе Беларуси и Литвы

МИНСК, 26 ноя — Sputnik. Более тысячи грузовых машин стоит в очереди на белорусско-литовской границе, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета Беларуси.
По данным ведомства, в пунктах пропуска «Котловка» утром воскресенья находится 150 фур, в «Каменном Логе» — 360, в «Бенякони» — 410, в «Привалке» — 170.
На других направлениях очередей из грузовиков нет. Отсутствуют очереди и из легковых машин, за одним исключением — на границе Беларуси и Литвы в ПП «Каменный Лог» стоит 10 легковушек.
Закрытие пунктов пропуска
Латвия в сентябре приостановила работу контрольно-пропускного пункта «Силене» (с белорусской стороны «Урбаны»). Причиной названо обеспечение неприкосновенности границы и предотвращение нелегальной миграции.
Пересечение границы с Латвией теперь возможно только через единственный функционирующий латвийский погранпереход «Патерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина»).
Ранее прекратили работу два пункта пропуска на белорусско-литовской границе «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы»). Данное решение было принято литовским правительством.
Таким образом, теперь на белорусско-литовской границе для проезда легкового и грузового транспорта действуют только четыре погранперехода: «Лаворишкес» («Котловка»), «Мядининкай» («Каменный Лог»), «Шальчининкай» («Бенякони»), «Райгардас» («Привалка»).
В феврале этого года польские власти также в одностороннем порядке закрыли пункт пропуска «Бобровники». В результате на белорусско-польской границе остался лишь один ПП для грузового транспорта («Кукурыки» — «Козловичи») и один для легкового («Тересполь» — «Брест»).
Кроме того, Польша запретила перемещаться через пункт пропуска «Кукурыки» грузовикам, которые не зарегистрированы в странах Евросоюза.