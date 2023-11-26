В Минтрансе рассказали, по какому принципу распределяются средства на ремонт дорог

Распределении финансирования ремонта дорог в Беларуси зависит от приоритетных объектов, отметил Григорий Глазко. «Ежегодно у нас проходят обследования автомобильных дорог общего пользования, а по республиканским еще проводятся диагностики, по итогам которых формируется определенный перечень автодорог, требующих ремонта. В этом году с учетом поручений главы государства о повышении внимания к ремонту дорог мы для себя ввели определение “дороги, требующие первоочередного ремонта”, перечень которых также составили. Такие перечни формируются как по местной, так и по республиканской сети дорог. Далее мы продолжаем работать с учетом выделенного финансирования. На республиканские дороги средства выделяются из бюджета республиканского дорожного фонда. Что касается местной сети, то средства выделяются как из этого фонда, так и облисполкомами. С этого года совместно с Министерством финансов мы попытались выработать подход софинансирования — то есть республиканский и областной бюджет вкладывают одинаковое количество средств», — пояснил специалист.
По его словам, дополнительные большие средства выделяются не только на дороги общего пользования, но и на улично-дорожную сеть. «Как дорожное хозяйство, так и ЖКХ работают и средств хватает всем в настоящее время», — сказал Григорий Глазко.
Заместитель начальника главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства Комитета государственного контроля Олег Кунделев добавил, что ранее был существенный перекос в сторону республиканского дорожного фонда. «На мой взгляд, некоторые облисполкомы немного злоупотребляли своим правом распределения денег и направляли большую их часть на ремонт дорог в населенных пунктах, а не в области. Маленькие местные дороги — очень острая тема, и эта проблема сейчас начала решаться. За счет средств республиканского дорожного фонда необходимо решать вопросы в основном с местными дорогами», — уверен он.
Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.